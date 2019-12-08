"Ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı" Sedat Doğan döndü, Işın Karaca isyan etti

Karaca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bugüne dek hep susmayı tercih ettim ancak benim de bir sınırım var! Bana ve öncelikle evladıma yönelik eylemler nedeniyle cevap hakkımdan ziyade bilgi verme hakkımı kullanıyorum.Mia’nın biyolojik babası.....Sanki hiç birimiz geçmişi bilmiyoruz gibi ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı ! Tabi ki ifadesini verip serbest kalabilir sonunda her zaman olduğu gibi Yüce Yargı kararını verir.Kısaca, basına 'arkadaşım' diye dün hava alanında tanıttığı beyefendi bir polis memuru!! Algılarınız karışmasın diye bunu yazıyorum!