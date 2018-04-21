'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

Dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun rota Türkiye'ye ne kadar uzaktan geçiyor? Napolyon Avrupa'nın büyük bölümünü fethederken Türkiye'nin o günkü sınırları neredeydi? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacağınız 21 ilginç haritayı sizin için derledik...
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