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    Haberler >Gündem>'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

    'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

    Bu 21 haritada Türkiye ve dünyayla ilgili çoğumuzun bilmediği ilginç bilgiler bulacaksınız... Buyrun...

    hürriyet.com.tr
    21.04.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:
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    Ülkem için savaşırım diyenler en çok nerede yaşıyor Ve Türkiyeyi ilgilendiren 20 harita dahaNext

    Dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun rota Türkiye'ye ne kadar uzaktan geçiyor? Napolyon Avrupa'nın büyük bölümünü fethederken Türkiye'nin o günkü sınırları neredeydi? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacağınız 21 ilginç haritayı sizin için derledik...

    Etiketler: Haritalar , ilginç haritalar , Tarih , Coğrafya , gündem

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