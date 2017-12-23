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Ülkelerin altın rezervleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki yerini koruduğu görülen listede, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı...
Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki yerini koruduğu görülen listede, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı...
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