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Haberler >Ekonomi>Ülkelerin altın rezervleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Ülkelerin altın rezervleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki yerini koruduğu görülen listede, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı...

Hürriyet Haber
23.12.2017 - 21:57 | Son Güncelleme:
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Ülkelerin altın rezervleri açıklandı Bakın Türkiye kaçıncı sırada...Next

Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. Türkiye'nin sıralamadaki yerini koruduğu görülen listede, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı...

Etiketler: altın rezervleri , altın , ülkelerin altın rezervleri

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