Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Ülkeler kendilerini işte böyle koruyor!

    Ülkeler kendilerini işte böyle koruyor!

    .

    Görüntü: Habertürk
    22.03.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:
    1 / 48
    Ülkeler kendilerini işte böyle koruyorNext

    Ülkeler düşmandan gelecek saldırılara karşı kendilerini son teknolojiyle koruyor. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri? İşte ülkelerdeki savunma teknolojileri...

    RUSYA

    Tunguska - Uçaksavar

    Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah

    En Yeni Foto Galeriler

    Ülkeler kendilerini işte böyle koruyor!

    Ülkeler kendilerini işte böyle koruyor!

    Sezon sonunda ayrılması muhtemel 20 yıldız...

    Sezon sonunda ayrılması muhtemel 20 yıldız...

    Nihat Kahveci'den şampiyonluk çıkışı!

    Nihat Kahveci'den şampiyonluk çıkışı!

    Fenerbahçe'de tarihi konuşma! Kocaman ve Volkan Demirel...

    Fenerbahçe'de tarihi konuşma! Kocaman ve Volkan Demirel...

    Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

    Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

    Ronaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf... O saç stilini neden tercih etti?

    Ronaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf... O saç stilini neden tercih etti?

    Terim onları istedi! 6 transfer...

    Terim onları istedi! 6 transfer...

    Ronaldo'nun 2015'te "yıldız olacak" dediği 5 oyuncu şimdi nerede?

    Ronaldo'nun 2015'te "yıldız olacak" dediği 5 oyuncu şimdi nerede?

    Chelsea 'ye direnen aile 1 milyon Sterlin'e ikna oldu

    Chelsea 'ye direnen aile 1 milyon Sterlin'e ikna oldu

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri