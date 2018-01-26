Ülkeler kendilerini bu savunma teknolojileriyle koruyor!

Teknoloji gelişiyor, savaşlarda savunma sistemlerini de baştan sona değiştiriyor. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri? İşte ülkelerdeki füze savunma teknolojileri...
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