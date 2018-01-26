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Ülkeler kendilerini bu savunma teknolojileriyle koruyor!

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Görüntü: Habertürk
26.01.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:
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Ülkeler kendilerini bu savunma teknolojileriyle koruyorNext

Teknoloji gelişiyor, savaşlarda savunma sistemlerini de baştan sona değiştiriyor. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri? İşte ülkelerdeki füze savunma teknolojileri...

RUSYA

Tunguska - Uçaksavar

Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah

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