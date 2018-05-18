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    Ülkeleri koruyan son teknoloji savaş sistemleri

    Çin’de yayın yapan Eastday.com sitesi, Rus füze savunma sistemleri S-400 Triumf’un ‘rakipsiz’ olduğunu ve füze savunma alanında kuralları gerçek anlamda değiştirdiğini yazdı. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri?

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:
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    Ülkeleri koruyan son teknoloji savaş sistemleriNext

    RUSYA

    Tunguska - Uçaksavar

    Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah
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