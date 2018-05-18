Ülkeleri koruyan son teknoloji savaş sistemleri

Çin’de yayın yapan Eastday.com sitesi, Rus füze savunma sistemleri S-400 Triumf’un ‘rakipsiz’ olduğunu ve füze savunma alanında kuralları gerçek anlamda değiştirdiğini yazdı. Peki hangi ülkelerin kendine ait füze savunma sistemleri var ve saldırılara en hazır ülkeler hangileri?
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