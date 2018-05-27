Ülke ayakta! Kesintilere karşı sokağa indiler...

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun istifasını talep eden binlerce gösterici, başkent Managua'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sokağa çıktı.
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