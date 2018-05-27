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    Ülke ayakta! Kesintilere karşı sokağa indiler...

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    BBC Türkçe
    27.05.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:
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    Ülke ayakta Kesintilere karşı sokağa indiler...Next

    Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun istifasını talep eden binlerce gösterici, başkent Managua'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sokağa çıktı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber
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