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    Ukrayna'da Rusya karşıtı protestolar

    Başkent Kiev'de bir araya gelen gruplar, Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar:AP/AFP/Reuters
    26.11.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:
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    Ukraynada Rusya karşıtı protestolarNext

    Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılması Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

    Etiketler: Ukrayna , Savaş , Azak Denizi

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