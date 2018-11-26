Ukrayna'da Rusya karşıtı protestolar

Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılması Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
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