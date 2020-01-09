Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP/AP/Reuters
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 14:46,/
Ukrayna uçağında hayatını kaybeden öğrenciler için gözyaşları sel oldu
Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden öğrenciler için ağıtlar yakıldı.
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Düşen Ukrayna uçağında birçok öğrencinin yer aldığı medyada haberlere yansımıştı.
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Hayatını kaybeden öğrenciler okullarında ve kaldığı yurtlarda anıldı.
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Toronto Üniversitesi'ndeki öğrenci yurdunda kurbanlar için toplanıldı.
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Öğrencilerin yakınlarının gözyaşları sel oldu.
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İran topluluğundan üyeler de Toronto'da, İran'da düşen uçaktaki yakınlarını anmak için toplandı.
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Londra'daki Western üniversitesinden 4 yüksek lisans öğrencisinin de uçakta hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öğrenildi.
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Kurbanlar arasında üniversitede araştırma görevlisi olan Ghazal Nourian da vardı.
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Londra'daki Western Üniversitesi'ndeki anma töreninde hayatını kaybedenler için defterlere başsağlığı mesajları yazıldı.
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Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndaki kalkışından kısa bir süre sonra düşmüştü.
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Kaza sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli olduğunu bildirmişti.