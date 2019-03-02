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'Uğursuz' Düşes: Dört firmayı batırdı

Düşes Kate Middleton büyük olasılıkla farkına bile varmadan üç moda firmasını batırdı. Dördüncü de iflasın eşiğinde.

Hürriyet Haber
02.03.2019 - 17:28 | Son Güncelleme:
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Uğursuz Düşes: Dört firmayı batırdıNext

Bir moda firması için dünyanın gözü önünde olan kişilerin kendi imzasını taşıyan kıyafetleri giymesi arayıp da bulamadığı bir nimet. Hele bu kişi modern çağların masal prensesi Kate Middleton olursa. Nitekim Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kıyafetlerini giyerek dünyaya tanıttığı ya da daha çok ön plana çıkardığı modacılar da var. Öyle ki maddi olarak onların kıyafetlerini giyemeyecek durumda olanlar için daha uygun fiyatlı taklitlerini üreten firmalar bile var. Ama iddialara bakılırsa Kate Middleton'ın bu konudaki "büyüsü" bile bir yere kadar.

BARCROFT MEDIA, BACKGRID USA; BACKGRID UK, AVALON

Etiketler: iflas

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