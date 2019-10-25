Uğur Akkuş: Her şeyim Ebru'nun

Yıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.
Mübarek cuma gününü karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren cuma mesajlarını incelemeye başladı. Cuma namazı öncesinde kalplerinden geçen güzel dilekleri paylaşmak isteyenler cuma mesajlarını aracı olarak görüyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları günaydın ve cuma mesajlarını birlikte iletiyor. İşte, sosyal medyada paylaşılan günaydın ve cuma mesajlarından derlemeler...