Ucuz bilet almak isteyenler dikkat! Bu yöntemi kullanın
Seyahat programları ayarlanırken en önem verilen şeylerden birisi; ucuz uçak bileti satın almak. Kimileri aylar öncesinden uygun fiyatlı bilet bulmaya çalışırken kimileri ise gece rezervasyon yaparak, son dakika bekleyerek ya da tarayıcılarındaki çerezleri silerek daha uygun fiyatlı bilet bulacağına inanıyor. Peki tüm bunlar doğru mu? İşte ucuz uçak bileti almanın püf noktaları...
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1- SON DAKİKAYA KADAR BEKLEMEK DOĞRU MU?
En uygun uçak biletine ulaşmak için belirli gün ya da zaman aralığı verilmiyor; bilet fiyatları için gün ve saatler değişiklik gösterebiliyor.
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Bazıları son ana kadar bekleyerek en uygun uçak bileti fiyatına ulaşacağına inansa da bu aslında doğru değil.
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Son dakika rezervasyonları ne yazık ki ucuz bilet garantisi vermiyor. Gideceğiniz rotaya göre ucuz bilete ulaşmanın yolları da farklılaşabiliyor.
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Örneğin; kısa mesafeli Avrupa uçuşlarında satışa sunulan ilk biletler her zaman en uygun fiyatlı oluyor.
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Bu nedenle Avrupa’ya uçacak kişiler ne kadar erken rezervasyon yaparlarsa o kadar uyguna bilet bulma şansları var.
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Kıtalararası uzak uçuşlarda ise promosyonları beklemek çok daha mantıklı.
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2- PROMOSYON HAFTALARI!
Birçok havayolu şirketi belirli dönemlerde çok cazip teklifler sunuyor.
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Tercih edilen uçuşun promosyon koşullarına uygun olması durumunda, erken rezervasyonlarda büyük fırsatlar yakalamak mümkün.
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Bazı durumlarda promosyonları beklemek iyi bir fikir olmayabilir.
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Örneğin; gitmek istediğiniz yere çoktan karar verdiyseniz ve o varış noktası için bir promosyon yoksa ne yazık ki herhangi bir indirimden yararlanamayabilirsiniz.
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3- ANONİM ARAMALAR YAPMAK VE TARAYICIDAKİ ÇEREZLERİ SİLMEK İŞE YARIYOR MU?
Bu kesinlikle en yaygın yöntemlerden biri. Ucuz bilete ulaşmak için mümkün olduğunca çok farklı bilgisayardan anonim arama yapmak tavsiye ediliyor.
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Havayolu firmalarının tarayıcı çerezlerini kullanarak daha yüksek fiyat göstereceğine inanılıyor.
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Ancak bazı durumlarda çerezler, web siteyi optimize etmek ya da fiyatları değiştirmek için değil, reklamları kişiselleştirmek için kullanılıyor.
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Bilgisayarınızdan uçuş bakarken birkaç dakika ara vermek fiyatların değişmesini sağlayabilir.
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Ancak bunun nedeni binlerce kişinin aynı anda sitede bilet rezervasyonu yapması olabilir.
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Fiyatlar dinamiktir; yani arz talep oranına göre değişiklik gösteriyor.
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Eğer insanlar uçuşlarını iptal ederse bilet fiyatları da düşüşe geçebilir ve bu durum bir saatten diğerine değişiklik gösterebilir.
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4- UYARI SİSTEMİNDEN FAYDALANIN
Uçuş fiyatlarının bütçenize uygun bir fiyata düşüp düşmediğini görmek için bütün gününüzü ekran başında geçirmek zorunda değilsiniz.
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Zamanınızı daha akıllıca kullanın ve havayolu şirketlerinin size yardımcı olmasına izin verin!
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Fiyat uyarıları ile nereye gitmek istediğinizi, ne kadar harcamak istediğinizi ve olası seyahat tarihlerinizi belirterek size uygun fiyat ve kriterler oluşması durumunda mesaj alabilirsiniz. Böylece bütçenize uygun seyahati kolaylıkla yakalayabilirsiniz!