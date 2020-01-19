Üçüncü bebek yolda!

İyi diye geliyorlar ama değiller. 100 kerede söyledim yine söylüyorum 'Allah annemden bin kere razı olsun' annem evde olmasa evin her yerine de kamera döşesem ben evden çıkıp gidemem. Hiçbirine güvenmiyorum, hiçbirine de güvenmeyeceğim. Kimse senin annen gibi bakamaz çocuğuna.