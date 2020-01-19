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Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 14:32, /

Üçüncü bebek yolda!

Manken Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı Göztepespor’da oynayan futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da tarihi bir şatoda evlenmiş ve podyumlara veda etmişti.

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Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Ebru Şancı, yeni bir bebek için eşini sonunda ikna etti.

2Bebek beş haftalık

Bebek beş haftalık

Eski manken geçen hafta gittiği Nişantaşı’ndaki özel bir klinikte yaptırdığı test sonucu beş haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün gönlünden bu kez erkek geçiyor. (Posta)

3Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira

Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı, '100'den fazla dadı ile çalıştım. Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira' demişti.

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İşte Ebru Şancı’nın açıklamalarından satır başları…

100’den fazla dadı ile çalıştım. Şaşırmayın, sabah geliyor akşam gidiyorlar. Sanmasınlar ki ben evde dadıya temizlik yaptırıp bulaşık yıkatıyorum. Benim evimde üç kadın çalışıyor şu anda ama yetersizler.

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İyi diye geliyorlar ama değiller. 100 kerede söyledim yine söylüyorum 'Allah annemden bin kere razı olsun' annem evde olmasa evin her yerine de kamera döşesem ben evden çıkıp gidemem. Hiçbirine güvenmiyorum, hiçbirine de güvenmeyeceğim. Kimse senin annen gibi bakamaz çocuğuna.

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Kadınların ayrılmasının bizimle alakası yok. 3 yılda 100’den fazla dadı ile çalıştım. Kadın eve bir geliyor, sanki akşam sahneye çıkacak. Saçına fön çektirmiş, far sürmüş…

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Şu an evimde çalışan üç kadın var. Biri ortalığı toparlayıp yemek yapıyor. Biri bir kızıma, diğeri de diğer kızıma bakıyor. Yani kızlarımın dadıları ayrı. Çünkü normal çocuklar değil, düz duvara tırmanıyorlar.

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Eğer çocukları iyi bir okula göndermek istiyorsan gerçekten çok masraflı. İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var.

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