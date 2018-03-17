Üçü yanında biri karnında

Bazı ünlüler çok sayıda çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de oyuncu Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin. En küçük çocuğu bir yaşında olan Baldwin, şimdi de dördüncü bebeğine hamile.
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