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Üçü yanında biri karnında

Ünlü oyuncunun eşi şimdi de dördüncü bebeğini bekliyor.

Hürriyet Haber
17.03.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:
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Üçü yanında biri karnındaNext

Bazı ünlüler çok sayıda çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de oyuncu Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin. En küçük çocuğu bir yaşında olan Baldwin, şimdi de dördüncü bebeğine hamile.

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