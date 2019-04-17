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'Uçan yiyecek servisi oldum' dedi ve kaçtı

 Yakında doğum yapması beklenen Meghan Markle'ın saraydan bir kişiyi daha kaçırdığı iddia edildi.

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 16:46 | Son Güncelleme:
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Uçan yiyecek servisi oldum dedi ve kaçtıNext

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ile ilgili tuhaf iddialar bitmek bilmiyor. Yakında Prens Harry ile birlikte ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Markle'ın çalışanlarından birinin daha istifa ettiği ileri sürüldü.

BACKGRID UK  

Etiketler: prens harry , ingiliz kraliyet ailesi

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