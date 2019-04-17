'Uçan yiyecek servisi oldum' dedi ve kaçtı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ile ilgili tuhaf iddialar bitmek bilmiyor. Yakında Prens Harry ile birlikte ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Markle'ın çalışanlarından birinin daha istifa ettiği ileri sürüldü.
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