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Haberler >Teknoloji>Uçaktan kırmızı kutuyu yayında böyle fırlattı!

Uçaktan kırmızı kutuyu yayında böyle fırlattı!

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Görüntü: What's Inside
02.01.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:
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Uçaktan kırmızı kutuyu yayında böyle fırlattıNext

Uçaklarda uçuşa dair ayrıntılı bilgiler içeren kara kutular çok eski teknolojiye dayansa da hala kullanılıyor ve içinde ne olduğunu bilen pek kimse yok! Yayında uçaktan kara kutuyu fırlatan YouTube fenomeni baba oğul şaşkınlığa yol açtı!

Etiketler: uçak , kara kutu , teknoloji

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