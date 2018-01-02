Uçaktan kırmızı kutuyu yayında böyle fırlattı!

Uçaklarda uçuşa dair ayrıntılı bilgiler içeren kara kutular çok eski teknolojiye dayansa da hala kullanılıyor ve içinde ne olduğunu bilen pek kimse yok! Yayında uçaktan kara kutuyu fırlatan YouTube fenomeni baba oğul şaşkınlığa yol açtı!
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