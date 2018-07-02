Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Uçakta skandal! Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılar

    Uçakta skandal! Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılar

    .

    Hürriyet Haber
    02.07.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:
    1 / 8
    Uçakta skandal Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılarNext

    Yunan adalarından biri olan Zakintos Adası'ndan İngiltere'nin Stansted şehrine uçacak olan Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Pazar günü 14.00'da kalkması beklenen uçak yolcu alımı yaptı. Ancak uçak kalkmadı.

    Etiketler: Uçak , ingiltere , skandal

    En Yeni Foto Galeriler

    Balayına giden çiftin feci sonu

    Balayına giden çiftin feci sonu

    Uçakta skandal! Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılar

    Uçakta skandal! Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılar

    İşte bu yılın en çok satan telefonları!

    İşte bu yılın en çok satan telefonları!

    Alper Baycın'ın cenazesi Antalya'ya getirildi

    Alper Baycın'ın cenazesi Antalya'ya getirildi

    Yanına kimse yaklaşamadı! Dünyaca ünlü yıldız Çanakkale'de

    Yanına kimse yaklaşamadı! Dünyaca ünlü yıldız Çanakkale'de

    Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

    Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

    Artık kaçmıyorlar!

    Artık kaçmıyorlar!

    58.282.000 TL kazandı

    58.282.000 TL kazandı

    Veliler kayıt için okul önünde sabahladı

    Veliler kayıt için okul önünde sabahladı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri