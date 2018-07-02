Uçakta skandal! Kabinde ısı yükseldi yolcuları 3 saat çıkarmadılar

Yunan adalarından biri olan Zakintos Adası'ndan İngiltere'nin Stansted şehrine uçacak olan Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Pazar günü 14.00'da kalkması beklenen uçak yolcu alımı yaptı. Ancak uçak kalkmadı.
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