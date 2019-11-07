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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
07 Kasım 2019 - 02:00,

Uçakta 'mide bulandıran' olay! Sosyal medya yıkıldı

Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.

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Uçak yolculukları ve havalimanları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

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Instagram'daki passengershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında ve havalimanlarında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Bir yolcu ön koltuğunun baş kısmına ayaklarını uzattı ve ayak parmaklarını eliyle temizledi.

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Yolcunun davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.

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Çok sayıda kullanıcı, yolcunun davranışını 'mide bulandırıcı' olarak niteledi.

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Kullanıcılardan biri, 'Uçakta insanlar neden çıplak ayakla seyahat eder?' dedi.

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Bir başkası ise 'Elleriyle bir de yemek yiyecek' yorumunda bulundu.

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Bazı kullanıcılar ise yolcunun bacak ve ayaklarının çok ince olduğuna dikkat çekti.

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passengershaming sayfası uçak yolculuklarında ve havalimanlarında yaşanan ilginç olayları sık sık paylaşıyor.

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İşte o fotoğraflardan bazıları...

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