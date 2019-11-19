Uçakta 'iğrenç' olay' Sosyal medya yıkıldı

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Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor. Suyunun rengi ve kaynağı hakkında gizemini koruyan Yeşilgöz'ün efsaneleri de çok... Bunlardan en çok konuşulanı Keş Dağı'ndaki bir mağaradan atılan saman balyalarının Yeşilgöz'den çıkması. Tekir Mahallesi sakinlerinden olan Necati Elma, "20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı'' dedi.