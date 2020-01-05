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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 22:55, /

Uçakta bunu yaptı, ortalık yıkıldı!

Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki davranışı sosyal medyada olay yarattı.

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Uçak yolculukları ve havalimanları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

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Instagram'daki passengershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında ve havalimanlarında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Bir yolcu uçaktaki TV'de ayaklarıyla program değiştirmeye çalıştı.

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Yolcunun davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.

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Çok sayıda kullanıcı, yolcunun davranışını 'saygısızca' olarak niteledi.

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Bazı kullanıcılar "Eğer kolları olmasaydı görmezden gelebilirdim fakat biliyoruz ki durum böyle değil" dedi.

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Bazıları ise "Çok iğrenç! Uçakta yalın ayak olmak yasaklanmalı" dedi.

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Bazı kullanıcılar ise iyi düşünmeye çalışıp "Yargılamayın belki de kolları yoktur" demekle yetindi.

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passengershaming sayfası uçak yolculuklarında ve havalimanlarında yaşanan ilginç olayları sık sık paylaşıyor.

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