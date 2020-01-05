Uçakta bunu yaptı, ortalık yıkıldı!

Uçak yolculukları ve havalimanları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.Instagram'daki passengershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında ve havalimanlarında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Bir yolcu uçaktaki TV'de ayaklarıyla program değiştirmeye çalıştı. Yolcunun davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.Çok sayıda kullanıcı, yolcunun davranışını 'saygısızca' olarak niteledi.Bazı kullanıcılar Eğer kolları olmasaydı görmezden gelebilirdim fakat biliyoruz ki durum böyle değil dedi. Bazıları ise Çok iğrenç! Uçakta yalın ayak olmak yasaklanmalı dedi. Bazı kullanıcılar ise iyi düşünmeye çalışıp Yargılamayın belki de kolları yoktur demekle yetindi. passengershaming sayfası uçak yolculuklarında ve havalimanlarında yaşanan ilginç olayları sık sık paylaşıyor.