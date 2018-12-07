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Üç gün önce fırında bazlama pişirdi, şimdi Miami'de plaj partisinde

Önce köyünü ziyaret etti sonra da Miami'de plaj partisine gitti.

Hürriyet Haber
07.12.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:
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Üç gün önce fırında bazlama pişirdi, şimdi Miamide plaj partisindeNext

Son birkaç yıldır sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan ünlü kasap ve şef Nusret Gökçe, birkaç gün önce memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyündeydi. Gökçe, dün de Miami'de bir plaj partisinden çıkarken görüntülendi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, DHA, INSTAGRAM

Etiketler: NUSRET GÖKÇE

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