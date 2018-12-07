Üç gün önce fırında bazlama pişirdi, şimdi Miami'de plaj partisinde

Son birkaç yıldır sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan ünlü kasap ve şef Nusret Gökçe, birkaç gün önce memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyündeydi. Gökçe, dün de Miami'de bir plaj partisinden çıkarken görüntülendi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.