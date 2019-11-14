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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14 Kasım 2019 - 16:09,

Üç ayda 4 sevgili değiştirdi: Anne ve babası endişe içinde

Ünlü çiftin oğlu çapkınlıkta yaşıtlarını geride bıraktı. Yaşadığı bu durum ise anne ve babasını onun geleceği konusunda endişelendiriyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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 David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn Beckham son üç ayda dört farklı genç kadınla flört etti.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

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20 yaşındaki Beckham, bu yılın ilk yarısında model Hana Cross ile birlikteydi. Çift bir ayrılık sürecinin ardından tekrar barışıp birlikte olmaya başladı. Ancak ilişki yürümeyince bu kez kesin olarak ayrıldılar.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

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 Brooklyn Beckham ise son dönemde sık sık genç oyuncu Nicola Peltz ile samimi şekilde görüntülenmeye başladı. Beckham'ın Nicola Peltz'in ailesiyle de tanıştığı hatta ağabeyi ile de iyi arkadaş olduğu konuşuluyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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24 yaşındaki Peltz ile Brooklyn Beckham'ın partilerde çekilen samimi görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

5

Brooklyn'ın anne ve babası Victoria ve David Beckham ise büyük oğullarının bu çapkınlık maceralarından çok da memnun değil iddia edilenlere göre.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

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Ünlü çift oğullarının merak sardığı fotoğrafçılık konusunda kendini geliştirmesi için ona her tür desteği veriyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

7

Brooklyn Beckham, model Hana Cross ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayırdı.

 Daha sonra da adı başka genç model ve oyuncularla anıldı. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'tu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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 Daha sonra annesinin benzeri olan model Phoebe Torrance ile samimi şekilde görüntülendi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

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Nicola Peltz'den önce de yine genç bir Instagram şöhreti olan Natalie Ganzhorn ile görüntülendi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM 

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