Twitter'da en çok onları takip ediyoruz

Ünlü şarkıcı Katy Perry 109 milyondan fazla takipçiye ulaşan dünyanın ilk kullanıcısı! Peki ünlü şarkıcının kırdığı büyük rekorun arkasından Türkler ne durumda? Türkiye’de kimin en çok takipçisi var? (Haziran 2018)
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