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    Twitter'da en çok onları takip ediyoruz

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    Görüntü: The Next Web
    18.06.2018 - 18:55 | Son Güncelleme:
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    Twitterda en çok onları takip ediyoruzNext

    Ünlü şarkıcı Katy Perry 109 milyondan fazla takipçiye ulaşan dünyanın ilk kullanıcısı! Peki ünlü şarkıcının kırdığı büyük rekorun arkasından Türkler ne durumda? Türkiye’de kimin en çok takipçisi var? (Haziran 2018)

    Etiketler: katy perry , twitter , türkiye

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