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Herkesi yatağından kaldırır jimnastik yaptırırdı

Belki o dönemleri bilmeyen bir çok kişiye tuhaf gelecek ama o dönemlerde dansöz izlemek için yılbaşı gecesini beklemek gerekirdi.

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 12:37 | Son Güncelleme:
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Herkesi yatağından kaldırır jimnastik yaptırırdıNext

Kulağa tuhaf geliyor belki ama bir zamanlar, ekranda gece yarısı jimnastiği yapılırdı. Hatta bu sayede genç bir dansçı bir gecede ünlü bile olmuştu.

Hatta o zamanlarda bir dans grubu vardı ki, gençler onlar gibi dans edemeyene "dans ediyor" demezlerdi. Ya da kendisine uzatılan mikrofona "evet" ve "hayır" diyen yarışmayı kaybederdi.

Bugün belli bir yaşın üzerinde olanlar için nostaljik daha genç kuşak için de tarihi bir yolculuğa çıkıp bir dönemin TV yıldızlarını ve çok izlenen dizilerini hatırlayalım istedik. Bakalım 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye ekranda kimleri izlermiş...

Etiketler: televizyon tarihi , 1980'lerde TV ekranı , 1990'larda TV ekranı

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