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TV’de başladı mahkemede bitti

Katıldığı evlilik programında tanışan Caner Toygar ve Berke Kentli boşandı. Mahkeme, Toygar’ın Kentli’ye 50 bin TL tazminatın yanı sıra aylık 500 TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Toygar’ın tazminat talebi ise reddedildi.

Dinçer GÖKÇE - dgokce@hurriyet.com.tr
20.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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TV’de başladı mahkemede bittiNext

NİSAN 2017’de evlenen Berke Kentli (37) ve Caner Toygar (38), 1 yılı aşkın süredir karşılıklı açtıkları davalar ve suç duyurularıyla gündemdeydi. Çift, evlendikten 6 ay kadar sonra karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Etiketler: boşandılar

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