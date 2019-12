Tv8 yayın akışı: MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ve final ne zaman?

MASTERCHEF'TE FİNAL HAFTASI PROGRAMI?



MasterChef Türkiye, 23 Aralık'ta yayınlanan 73. bölüm ile final haftasına başlamıştı. Somer şef, 2019 MasterChef Türkiye'de final haftası programını açıklamış, büyük final tarihini de duyurmuştu. İşte Somer Şef'in açıklamaları:



Bu hafta hem size hem seyircilerimize müjdemiz var. Bir gün hariç 6 gün ekranlarda olacağız. Çarşamba günü yeni dizimiz başlıyor, Çarşamba günü hariç bugün, yarın, Perşembe, Cuma, cumartesi ve Pazar günü büyük finalle ekranda olacağız. Pazartesi, Salı ve Perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün üç bireysel oyun oynayacağız. Bu oyunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak, ikincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız, üçüncüsü de ilk üç günde şeflerin imza yemeği olacak. Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. Her oyunda her biriniz 30 puan üzerinden puanlama alacaksınız.