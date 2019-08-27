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TV ünlüsü evini pislik içinde bırakıp kayıplara karıştı

ABD'li TV ünlüsü "Mama June", evini çöp içinde bırakıp kayıplara karıştı.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
27.08.2019 - 13:41 | Son Güncelleme:
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TV ünlüsü evini pislik içinde bırakıp kayıplara karıştıNext

Rol aldığı reality şov programlarının yanı sıra yine bu şekilde üne kavuşan kızı Alana "Honey Boo Boo" Thompson sayesinde de tanınan Mama June ya da gerçek adıyla June Shannon'ın evinin giriş kapısı bile yerinden sökülmüş durumda.

BACKGRID USA

Etiketler: mana june , june shannon , alana thompson

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