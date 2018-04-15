Tuzak bulmacalar interneti kasıp kavuruyor

Okulların ilk günü, bir okulda coğrafya öğretmeni öldürüldü. Polis 4 kişiden şüphelendi. Bunlar; bahçıvan, matematik öğretmeni, beden öğretmeni ve okul müdürü. Cinayetin işlediği sırada cinayet şüphelileri başka işlerle meşgul olduklarını iddia ettiler. Bahçıvan çalıları kesiyordu, matematik öğretmeni yıl ortası sınavı yapıyordu, beden öğretmeni basketbol oynuyordu ve okul müdürü de ofisindeydi.Polis soruşturmasından hemen sonra katil yakalandı. Sizce katil kim?
(bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)
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