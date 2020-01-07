Tutunamayanlar oyuncuları arasında kimler var? Tutunamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu!

TUTUNAMAYANLAR YAĞIZ (BORA AKKAŞ) KİMDİR? Ablası Belgin’le birlikte yaşayan Yağız, çocukluğunda Tarık ve diğerlerinin kendini dışlaması nedeniyle mahalleliye fakirler gibi yaşadığını göstermeye çalışan bir gençtir. Tarık’ın gözüne girmekte zaten başarısız olan Yağız’ın İrem’e karşı hissetmeye başladığı aşk Tarık’ın kendisinden daha da uzaklaşmasına neden olur.



BORA AKKAŞ KİMDİR?



Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.



Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.



Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona erdi.



Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki gösterdi.



19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu.