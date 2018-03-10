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Türklere hiç de yabancı değil

Almanya’da gelecek hafta yemin ederek görevine başlayacak olan Merkel kabinesinin yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas olacak. Dış politika tecrübesi bulunmayan Maas, Türkleri Ford fabrikasından ve futboldan yakından tanıyan biri. Birlikte futbol oynadığı Türk arkadaşları var.

Celal ÖZCAN / BERLİN
10.03.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:
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Türklere hiç de yabancı değilNext

MEVCUT hükümette Adalet Bakanı olan Heiko Maas, 14 Mart’ta Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanlığı koltuğunu devralacak. Saarland Eyaleti’nde yerel politikada kaybolup gitmekte olan Heiko Maas’ı keşfeden SPD lideri Gabriel olmuştu. Gabriel 2013’te Maas’ı eyaletten alarak Berlin’e Adalet Bakanlığı’na getirdi. 51 yaşındaki Maas ile Gabriel birbiriyle iyi anlaşsa bile, birbirinden çok farklı iki politikacı. 1966 Saarlouis doğumlu Maas bir asker çocuğu. Babası asker, annesi terzi. Maas bir triatlon. Çok disiplinli ve sözünü sakınmayan biri. ABD Başkanı Donlad Trump için “Dünyada ABD karşıtlığını en çok teşvik eden Başkan Trump’ın kendisi” demişti.

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Heiko Maas , Dışişleri Bakanı

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