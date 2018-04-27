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Haberler >Ekonomi>Türkler en çok hangi ülkelerde var? O ülkelerde sadece 1 Türk yaşıyor...

Türkler en çok hangi ülkelerde var? O ülkelerde sadece 1 Türk yaşıyor...

Birleşmiş Milletler dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türkiye'den giden vatandaşların rakamlarını açıkladı. İşte ülke ülke Türkiye'den giden kişi sayısı...

Hürriyet Haber
27.04.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Türkler en çok hangi ülkelerde var O ülkelerde sadece 1 Türk yaşıyor...Next

Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırma sonucunda dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türkiye'den giden vatandaşların rakamları açıklandı. İşte Türkiye'den giden vatandaşların yaşadığı o ülkeler ve sayıları...

Etiketler: türk kökenli göçmen , göçmen sayısı , türk göçmenler

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