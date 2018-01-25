Türkiye'yi daha önceden hiç böyle görmediniz! İngiliz gazetesinin gözünden kaçmadı

Flatland Fotoğraf Serisi, “düz ülke” anlamına gelmekle beraber, İstanbul’ a hiç bakmadığınız bakış açılarından bakabilme fırsatı sunuyor. Adeta Inception filmindeki gibi kareler meydana çıkartmış olan fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş, İstanbul’ a fizik kanunları yokmuşçasına bakabilmenizi sağlıyor ve tabiri caizse ortaya “İstanbulception” bakış açısı sunuyor.
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