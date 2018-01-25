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Türkiye'yi daha önceden hiç böyle görmediniz! İngiliz gazetesinin gözünden kaçmadı

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Hürriyet Haber
25.01.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:
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Türkiyeyi daha önceden hiç böyle görmediniz İngiliz gazetesinin gözünden kaçmadıNext

Flatland Fotoğraf Serisi, “düz ülke” anlamına gelmekle beraber, İstanbul’ a hiç bakmadığınız bakış açılarından bakabilme fırsatı sunuyor. Adeta Inception filmindeki gibi kareler meydana çıkartmış olan fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş, İstanbul’ a fizik kanunları yokmuşçasına bakabilmenizi sağlıyor ve tabiri caizse ortaya “İstanbulception” bakış açısı sunuyor.

Etiketler: The Guardian , aydın büyüktaş , istanbul
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