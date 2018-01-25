Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!

Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler dün akşam Kilis'teki tarihi Çalık Camii'yi hedef almıştı. Afrin'den atılan iki roket tarihi cami ve 100 metre ilerisindeki bir evi vurmuş, 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırısı yabancı ajanslar tarafından da dünyaya duyuruldu.
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