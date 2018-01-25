Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!

    Türkiye'ye roket saldırısını böyle duyurdular!

    Teröristlerin Kilis'teki camiye roket saldırısı yabancı ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu.

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:
    1 / 9
    Türkiyeye roket saldırısını böyle duyurdularNext

    Afrin'deki PKK/YPG'li teröristler dün akşam Kilis'teki tarihi Çalık Camii'yi hedef almıştı. Afrin'den atılan iki roket tarihi cami ve 100 metre ilerisindeki bir evi vurmuş, 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin saldırısı yabancı ajanslar tarafından da dünyaya duyuruldu.

    Etiketler: Suriye , hatay , haberler , HABER
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri