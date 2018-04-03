Türkiye'ye Afgan akını

TÜRKİYE son 2 aydır daha önce olmadığı kadar Afgan göçüyle karşı karşıya. Emniyet verilerinden edinilen bilgiye göre sadece 26 Mart ile 1 Nisan arası 1 haftalık dilimde, doğu sınırlarımıza yakın bölgelerde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 713. Bunların 2 bin 530’u Afgan, 146’sı Pakistan, 34’ü Bangladeş ve 3’ü Afrika uyruklu.
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