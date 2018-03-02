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    Haberler >Teknoloji>Türkiye'nin yoğun ilgi gören telefonları

    Türkiye'nin yoğun ilgi gören telefonları

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    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:
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    Türkiyenin yoğun ilgi gören telefonlarıNext

    Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

    Etiketler: sony , telefon , iphone x , apple

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