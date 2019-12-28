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GeriMagazin Türkiye'nin yerli otomobiline ünlülerden yorum: Görür görmez kalktım ayağa, alkışladım...
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Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 12:28, /

Türkiye'nin yerli otomobiline ünlülerden yorum: Görür görmez kalktım ayağa, alkışladım...

Türk sanayinin 58 yıllık rüyası yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı.

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Otomobilin tasarımı ve özellikleri sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar gecikmedi...

2BÜLENT SERTTAŞ

BÜLENT SERTTAŞ

Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda “Milli” duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım ayakta alkışladım... Bugün takdir günüdür, Emeği olan kim varsa ALLAH Onlardan razı olsun. Adı VATAN olsun...

3DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Hayırlı olsun

4MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ

Ön sipariş açılsın, sıradayız muhteşem görünüyor... Made in Türkiye... Bize de bu yakışır... #TOGG

5DERYA TUNA

DERYA TUNA

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun...

6YELİZ YEŞİLMEN

YELİZ YEŞİLMEN

Yerli malı Türk’ün malı helal bundan sonra kullanacağımız araç bu !

7SİNEM - MUSTAFA USLU

SİNEM - MUSTAFA USLU

Ne güzelsin TOGG... Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler, vatanımıza milletimize hayırlı olsun...

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