Türkiye'nin yerli otomobiline ünlülerden yorum: Görür görmez kalktım ayağa, alkışladım...
Türk sanayinin 58 yıllık rüyası yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı.
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1
Otomobilin tasarımı ve özellikleri sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar gecikmedi...
2
BÜLENT SERTTAŞ
Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda “Milli” duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım ayakta alkışladım... Bugün takdir günüdür, Emeği olan kim varsa ALLAH Onlardan razı olsun. Adı VATAN olsun...
3
DEMET AKALIN
Hayırlı olsun
4
MUSTAFA CECELİ
Ön sipariş açılsın, sıradayız muhteşem görünüyor... Made in Türkiye... Bize de bu yakışır... #TOGG
5
DERYA TUNA
Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun...
6
YELİZ YEŞİLMEN
Yerli malı Türk’ün malı helal bundan sonra kullanacağımız araç bu !