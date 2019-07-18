Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var...

5 yıldır yapılan yaşamak ve çalışmak için en iyi kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralanıyor. İşte o liste...
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