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Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var...

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirlerini listeledi.

Hürriyet Haber
18.07.2019 - 01:41 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı Bakın ilk sırada hangisi var...Next

5 yıldır yapılan yaşamak ve çalışmak için en iyi kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralanıyor. İşte o liste...

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