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Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Paletli silah taşıyıcı araç Kaplan'dan OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu.

AA
17.02.2019 - 12:19 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin tank avcısı milli füzeyle vurduNext

Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" emin adımlarla göreve hazırlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Etiketler: tank , füze , Türkiye , haberler

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