Türkiye'nin şifalı suları buralarda

Sağlık Bakanlığı, doğru bilgiye erişim amacıyla, kaplıca tesislerinin şifa özellikleri, sularının niteliği ve bu tesislerdeki tedavi birimleri ile işletici bilgilerinin yer aldığı "www.kaplica.saglik.gov.tr" adresini erişime açtı.
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