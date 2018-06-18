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Türkiye'nin şifalı suları buralarda

Sağlık Bakanlığı, Türkiye kaplıcalarının şifa özelikleri, sularının niteliği ve kaplıca tesislerindeki tedavi birimlerinin yer aldığı, siteyi vatandaşların erişimine açtı

Haber AA- Fotoğraflar: Hurriyet.com.tr
18.06.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin şifalı suları buralardaNext

Sağlık Bakanlığı, doğru bilgiye erişim amacıyla, kaplıca tesislerinin şifa özellikleri, sularının niteliği ve bu tesislerdeki tedavi birimleri ile işletici bilgilerinin yer aldığı "www.kaplica.saglik.gov.tr" adresini erişime açtı.

Etiketler: Şifalı su , Sular , haberler

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