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Bir zamanlar maziye bak!

Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
26.10.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar maziye bakNext

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım:
Şöyle bir geriye döndüm baktım... Tarkan, Hülya Avşar, Yonca Evcimik. Sene 1991 "Bir Başka Gece" çekiminde beraberdik, skeç oynamıştık!

Etiketler: türkite , magazin tarihi , damga vuran fotoğraflar

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