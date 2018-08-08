Türkiye'nin gündemine damga vuran seri katiller

İlk seri katil Hiristo Anastadiyadis Ahilya'dan bu yana Türkiye'nin gündemine giren bir çok seri katil oldu. Onlara 'Kırmızı bisikletli katil', 'Çivici katil', 'Bebek yüzlü katil', Antep canavarı, Artvin canavarı gibi bir çok isim verildi. İşte Türkiye'yi dehşete düşüren bu isimler...
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