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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel 10 plajı

    Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel 10 plajı

    Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil beldelerindeki beach club’ların giriş ücretlerinden, içeride ödenen yüksek meblağlardan şikâyet etmeye gerek yok. Türkiye’nin başka yerlerinde hatta Bodrum ve Çeşme’nin içinde bile beş kuruş ödemeden girebileceğiniz, hizmetlerden çok ucuza faydalanabileceğiniz bir sürü cennet plaj var. İçlerinden en güzellerini jürimiz sizin için derledi.

    Savaş ÖZBEY
    29.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    Türkiyenin girişi ücretsiz en güzel 10 plajıNext

    YEREL YÖNETİCİ, REHBER, BLOGGER VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ
    Ahmet Aras Bodrum Belediye Başkanı
    Saffet Emre Tonguç Rehber, yazar
    Banu Tuna Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni
    Yücel Sönmez Hürriyet Seyahat editörü
    Aynur Tartan İzmirli kent yazarı
    Dilek Yeğinsu Seyahat ve gastronomi blogger’ı
    Savaş Özbey Kent yazarı

    Etiketler: Tatil

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