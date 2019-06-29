Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel 10 plajı

Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil beldelerindeki beach club’ların giriş ücretlerinden, içeride ödenen yüksek meblağlardan şikâyet etmeye gerek yok. Türkiye’nin başka yerlerinde hatta Bodrum ve Çeşme’nin içinde bile beş kuruş ödemeden girebileceğiniz, hizmetlerden çok ucuza faydalanabileceğiniz bir sürü cennet plaj var. İçlerinden en güzellerini jürimiz sizin için derledi.
YEREL YÖNETİCİ, REHBER, BLOGGER VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ Ahmet Aras Bodrum Belediye Başkanı Saffet Emre Tonguç Rehber, yazar Banu Tuna Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Yücel Sönmez Hürriyet Seyahat editörü Aynur Tartan İzmirli kent yazarı Dilek Yeğinsu Seyahat ve gastronomi blogger’ı Savaş Özbey Kent yazarı
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.