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Uyarıyorlar: Korkulacak bir şey yok...

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, açıldığı günden bu yana 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)
18.08.2019 - 15:10 | Son Güncelleme:
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Uyarıyorlar: Korkulacak bir şey yok...Next

Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak geçen yıl ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi’nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Etiketler: cam teras , teras , Torul Kalesi , haberler

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