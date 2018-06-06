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Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi, 32 yaşında şapkasını alıp gitti

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi... Bir yandan sinema filmleri bir yanda diziler ve yarışma programları.. Sonra bir anda tam da kariyerinin zirvesindeyken her şeyi gerrde bırakıp İstanbul'dan ayrıldı. Deniz tutkunuydu ve kendine deniz kenarındaki güzel şehirde yeni bir hayat kurdu. Peki 1980'lerde ve 90'larda Türkiye'nin en yakışıklı manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor dersiniz?

Hürriyet Haber
06.06.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en yakışıklı erkeklerinden biriydi, 32 yaşında şapkasını alıp gittiNext

Tarık Tarcan adı Türkiye'nin popüler kültür tarihinde birkaç kuşağın hafızasında yer etti. Her ne kadar artık kameralardan uzakta yaşasa da yine her gittiği yerde tanınıyor.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: çarkıfelek

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