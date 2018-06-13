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Türkiye'nin en uzunu Ovit Tüneli açıldı

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli ulaşıma açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

AA
13.06.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en uzunu Ovit Tüneli açıldıNext

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli ulaşıma açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Etiketler: haberler

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