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2018 listesi açıklandı! İşte Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri'

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Hürriyet Haber
07.05.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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2018 listesi açıklandı İşte Türkiyenin En İyi İşverenleriNext

Türkiye’nin en iyi işverenleri 2018 listesi açıklandı. Araştırmaya 162 şirket katıldı Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonucunda 32 şirket ‘Türkiye'nin En İyi İşverenleri’ olarak açıklandı.

İşte çalışan sayılarına göre listeye giren o 32 şirket:

Etiketler: Türkiye , En iyi işverenleri , çalışan
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