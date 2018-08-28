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Haberler > Ekonomi>'Türkiye'nin En İyi İşi'nde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

'Türkiye'nin En İyi İşi'nde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

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AA
28.08.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı 30 bin TL maaşlı işten kareler geldiNext

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Talay, yoğun mesai harcıyor.

Etiketler: Türkiye'nin En İyi İşi projesi , efe tanay , profesyonel turist , haberler
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