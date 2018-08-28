'Türkiye'nin En İyi İşi'nde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Talay, yoğun mesai harcıyor.
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