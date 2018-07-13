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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Türkiye’nin en iyi 10 sonsuzluk havuzu

    Türkiye’nin en iyi 10 sonsuzluk havuzu

    İçine girip dışarı baktığınızda, havuzun bittiği yerle karşınızdaki manzaranın ufuk çizgisinde birleşiyormuş hissi veriyorlar. Böyle olunca da en çok deniz manzaralı yerlere yakışıyorlar. Son zamanlarda sayıları o kadar arttı ki jürimiz sizin için aralarından en güzellerini derledi. Hakan GENCE/hgence@hurriyet.com.tr

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:
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    Türkiye’nin en iyi 10 sonsuzluk havuzuNext

    İçine girip dışarı baktığınızda, havuzun bittiği yerle karşınızdaki manzaranın ufuk çizgisinde birleşiyormuş hissi veriyorlar. Böyle olunca da en çok deniz manzaralı yerlere yakışıyorlar. Son zamanlarda sayıları o kadar arttı ki jürimiz sizin için aralarından en güzellerini derledi.

    Etiketler: havuz , bodrum , kalkan

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