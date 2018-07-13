Türkiye’nin en iyi 10 sonsuzluk havuzu

İçine girip dışarı baktığınızda, havuzun bittiği yerle karşınızdaki manzaranın ufuk çizgisinde birleşiyormuş hissi veriyorlar. Böyle olunca da en çok deniz manzaralı yerlere yakışıyorlar. Son zamanlarda sayıları o kadar arttı ki jürimiz sizin için aralarından en güzellerini derledi. Hakan GENCE/hgence@hurriyet.com.tr
İçine girip dışarı baktığınızda, havuzun bittiği yerle karşınızdaki manzaranın ufuk çizgisinde birleşiyormuş hissi veriyorlar. Böyle olunca da en çok deniz manzaralı yerlere yakışıyorlar. Son zamanlarda sayıları o kadar arttı ki jürimiz sizin için aralarından en güzellerini derledi.
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