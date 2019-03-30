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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Türkiye'nin en iyi 10 fidanlığı...

    Türkiye'nin en iyi 10 fidanlığı...

    Şimdi bahçenize, balkonunuza baharı getirmenin tam zamanı... Peki fidan ve fide alışverişinizi nereden yapacaksınız? Çeşitliliği ve kalitesiyle evinizde doğayla kucaklaşmanızı sağlayacak doğru adresler burada...

    Aslı BARIŞ
    30.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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    Orman mühendisleri, doğa yazarları ve uzmanlarından oluşan jüri seçtiNext

    Orman mühendisleri, doğa yazarları ve uzmanlarından oluşan jüri seçti

    Prof. Dr. Alper Çolak
    İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

    Prof. Dr. Doğanay Tolunay İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

    Sevda Barandır Evim Dergisi Yayın Yönetmeni

    Fem Güçlütürk Bitki atölyesi işletmecisi

    Yücel Sönmez Hürriyet doğa yazarı

    Aytül Ayke Fıratoğlu İletişim danışmanı ve etkinlik organizatörü

    Etiketler: fidanlık , Türkiye'nin en iyi 10 fidanlığı , Türkiye'nin en iyi 10 fidanlığı hangileri

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