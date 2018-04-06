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    Türkiye’nin en iyi 10 çay bahçesi

    Ağaçların gölgesinde oturup bol bol oksijen alırken dumanı tüten bir bardak çaya ya da köpüklü bir Türk kahvesine kim karşı koyabilir? Hürriyet’in uzman jürisi, memleketin dört yanında baharı doya doya yaşayabileceğiniz en iyi çay bahçelerini sizin için seçti. (İpek İzci)

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:
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    Türkiye’nin en iyi 10 çay bahçesiNext

    MANZARAYA KARŞI DEMLİ MUHABBET
    Moda Aile Çay Bahçesi: Mis gibi deniz havası eşliğinde, ağaçların gölgesinde vapurları ve yelkenlileri izlemek şahane. Hafta sonları, hava da güzelse oturacak masa bulmanız zor olabilir. Mönüde içeceklerin yanında tost da var. Çay 3.5, Türk kahvesi ise 6 TL. Kadıköy, İstanbul. (0216) 337 99 86

    Etiketler: Türk kahvesi , çay bahçesi , gezi

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